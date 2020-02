CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Incendio alle porte di Caronno Pertusella, confine con Saronno: è successo queto pomeriggio e sul posto sono accorse due unità dei vigili del fuoco, dai distaccamenti di Saronno e Rho. La zona interessata è stata quella fra la stazione ferroviaria di “Saronno sud” e la zona industriale di Caronno, che si trova praticamente al di là della strada ferrata.

Modesto il danno, sono andate in fumo solo alcune sterpaglie ma il massiccio intervento dei pompieri è stato legato all’esigenza di evitare che il fronte di fuoco di allargasse troppo, da quelle parti era già capitato in passato di trovarsi alle prese con incendi boschivi e nei campi con focolai che sono durati anche per giorni, impegnando i vigili del fuoco in un costante intervento di monitoraggio e creando anche notevole allarme fra i residenti nelle vicinanze, all’estrema periferia saronnese.

(foto: vigili del fuoco in azione per spegnere le sterpaglie)

28022020