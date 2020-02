Coronavirus, Saronno non si ferma: campagna con i volti di Forza Italia

SARONNO – Questo il messaggio di speranza promosso dal gruppo cittadino di Forza Italia Saronno, insieme al pensiero della consigliera comunale Simona Papaluca: “In qualità di consigliere comunale, desidero rivolgere un pensiero a tutte le donne e a tutte le mamme, che nonostante le difficoltà di ogni giorno, continuano a lottare senza arrendersi mai.

In particolare, in questi giorni di emergenza causati dalla diffusione del “Coronavirus” , ritengo sia doveroso rivolgere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime e a chi sta operando a ritmi serrati, per aiutare tutte le persone coinvolte. La nostra nazione, la nostra regione e la nostra. “Saronno”, ne usciranno a testa alta. L’Italia ha sempre dimostrato un grande spirito di collaborazione in tutte le situazioni di emergenza come questa. Affidiamoci all’esperienza di chi opera con competenza e passione in ambito medico-sanitario. Non fermiamoci, non arrendiamoci, lo dobbiamo alla nostra città.” Forza Saronno. #saronnononsiferma

