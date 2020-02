SARONNO – “Le scope stanno in piedi anche oggi”: un sorriso, in giorni difficili per l’emergenza Coronavirus e con negozio ed attività commerciali spesso semivuote anche per via dello stop nelle scuole e di molte aziende, lo strappa la moda del momento, il #broomstickchallange che va per la maggiore anche a Saronno e circondario. Moda di importazione americana che fa seguito ad uno scherzo dell’ente spaziale statunitense, la Nasa, che aveva pubblicato la notizia che a causa di speciali condizioni astrali, in questi giorni le scope stanno in piedi da sole.

Anche nei bar di Saronno (come nella foto, al Mope di via Roma angolo via Miola) l’esperimento funziona eccome: ma non sono gli astri ma semplicemente, come chiarito dalla stessa Nasa, le scope stanno in piedi per una normalissima legge della fisica. Una faccenda di equilibrio, e vale tutto l’anno. E’ una legge della fisica, e le stelle non c’entrano proprio niente.

28022020