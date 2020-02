Coronavirus: falsi contagiati fra Saronno e Gerenzano, il sindaco va dai carabinieri

GERENZANO – Fake news, è “partita” la denuncia: l’ha presentata il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, in relazione alla notizia circolata nella tarda serata di mercoledì quando sui social network qualcuno aveva scritto che ci sarebbero stati 8 casi di positività al Coronavirus fra Gerenzano e Saronno, pubblicando anche una immagine dell’ospedale saronnese di piazza Borella.

“Tutto falso, come confermato dall’ospedale e dalle forze dell’ordine, alle quali ci siamo immediatamente rivolti” si legge in una nota del Comune di Gerenzano. Ieri mattina il sindaco Campi si è recato al comando dei carabinieri della Compagnia saronnese ed ha presentato una denuncia contro ignoti, per la diffusione di notizie false ed il procurato allarme. Sono adesso in corso le indagini dei militari dell’Arma.

(foto: l’immagine con la notizia falsa che era stata fatta circolare sui social network. Era tutto falso, ma c’è anche chi ci ha creduto, rilanciando a sua volta la fake news)

