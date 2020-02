Coronavirus, Cislago: l’assessore Campanella rilancia il vademecum per i bimbi

CISLAGO – Iniziativa di prevenzione dal Coronavirus, rivolta ai bambini per fare loro capire di cosa si tratta e cosa si più fare per arginare la diffusione. Il vademecum realizzato dall’insegnante Sonia è stato rilanciato sul web dall’assessore comunale alla Cultura, Marzia Campanella.

“Attenzione – si legge tra l’altro sulle tavole – approfittiamo del Coronavirus per ricordare a tutti che l’igiene è fondamentale sempre”. Altri quesiti ai quali si risponde nel vademecum, “cos’è un virus? Come è fatto? Chi è più a rischio?” E poi le indicazioni per stare alla larga del Coronavirus, “tutto comincia dalle nostre mani, dalla nostra attenzione alle norme dell’igiene. Non toccare occhi, mani e bocca con le mani sporche”. Una serie di consigli utili uniti anche a disegni ed immagini di facile comprensione ed anche “simpatici” per attirare l’attenzione dei bambini.

(alcune delle tavole del vademecum rivolto ai bambini, disponibile su Facebook, ad esempio visitando la pagina dell’assessore Campanella)

