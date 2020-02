SARONNO – Maltempo in arrivo nel basso varesotto e dintorni: nel pomeriggio di sabato inizierà a piovere e lo farà anche con una certa intensità, al contempo aumenterà il vento, pur senza raffiche particolarmente forti. Questa la situazione per la giornata odierna, dopo che le nuvole inizieranno a solcare il cielo sin dalla mattinata. Temperature in calo ed abbastanza rigide: minima di 4 gradi e massima che non supererà gli 11 gradi.

Domenica mattina, pomeriggio e sera sono attese nuvolose me senza pioggia che dovrebbe tornare a cadere, con moderata intensità, nel corso della nottata domenicale. Minime e massime in linea con la giornata di sabato. Ancora brutto tempo lunedì, pioggia piuttosto forte il pomeriggio, moderata il pomeriggio e molto forte la sera ed ancora più freddo con massime che non arriveranno ai 10 gradi. Guardando ai giorni a seguire, da martedì dovrebbero tornare a vedersi le stelle con tempo in miglioramento ma per una bella giornata di sole si dovrà forse aspettare mercoledì.

(foto archivio)

29022020