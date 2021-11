x

x

SARONNO – “Precipitazioni deboli sparse fino al primo pomeriggio di oggi 28 novembre, più probabili sui settori orientali, poi tendenti ad esaurirsi ovunque tra il tardo pomeriggio e la sera. Limite neve attorno ai 400/500 metri”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Venti da nord-ovest: in pianura deboli con rinforzi a tratti (velocità medie orarie fino a 40 km/h); in montagna moderati o forti (tra 700 e 1500 metri velocità medie orarie tra 25 e 40 km/h, con raffiche fino a 75 km/h). I venti potranno assumere localmente anche carattere di Foehn. Per la giornata di domani 29/11 precipitazioni assenti, salvo nevischio portato da nord su Alpi Retiche di confine. Venti in pianura deboli da Ovest-Nordovest, nel pomeriggio in rinforzo in particolare su pianura occidentale (velocità medie orarie fino a 40 km/ h, raffiche fino 60 km/h). In montagna venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali (tra 700 e 1500 metri circa le velocità medie orarie si attesteranno tra 30 e 90 km/h) I venti assumeranno anche carattere di Foehn. In serata sotto i 1500 metri venti in attenuazione. Da segnalare possibili gelate. Tendenza per martedì 30/11:

Precipitazioni assenti, salvo nevischio portato da nord su Retiche di confine. Venti in pianura deboli da ovest; in montagna: su Alpi e Prealpi venti moderati o forti da nord-nordovest, in attenuazione dal pomeriggio; su Appennino inizialmente deboli da ovest, dal pomeriggio in rotazione da ovest-sudovest e in rinforzo.

Stanotte a Saronno e circondario i primi fiocchi di neve dell’anno.

28112021