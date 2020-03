Coronavirus, caso anche nella vicina Cesano Maderno

CESANO MADERNO – “Questa mattina Ats ha ufficialmente comunicato al sindaco che il cittadino di Cesano Maderno ricoverato ieri è risultato positivo al test sul Coronavirus. L’Amministrazione è in contatto con l’azienda sanitaria anche per tenersi aggiornata sulle sue condizioni di salute”. Lo comunica il Comune cesanese.

Al nostro concittadino rivolgiamo i nostri auguri e quelli di tutta la Città ed esprimiamo la nostra vicinanza e sostegno alla sua famiglia. Al momento è l’unico caso segnalato. Si raccomanda alla cittadinanza di rispettare le regole di prevenzione diffuse dalle autorità sanitarie e comunicate da subito anche sul sito del Comune, con particolare riferimento alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita. Il Comune è il primo canale di informazione per i cittadini in quanto Ats ci comunica immediatamente e direttamente tutte le informazioni rispetto ad eventuali casi di contagio. Invitiamo i cittadini alla tranquillità ed ad evitare reazioni allarmistiche generate da informazioni infondate che possono circolare via social o per sentito dire.

Qualsiasi novità sarà comunicata in modo trasparente e tempestivo, come avvenuto per questo primo caso di contagio.

Il Comune ha attivato, già da venerdì scorso, il Coc, Centro operativo comunale. Il protocollo di Ats previsto nei casi di contagio è stato subito attivato: le persone che possono avere avuto contati direttamente o anche indirettamente con il paziente contagiato sono state contattate e sono stati presi tutti i provvedimenti predisposti per queste circostanze.

Informiamo che gli operatori della Croce bianca potrebbero indossare anche nei loro interventi ordinari mascherine ed altri dispositivi protettivi: questo non significa che stiano soccorrendo un paziente affetto da Coronavirus. È una misura precauzionale prevista dai protocolli a tutela della salute del personale e di quella pubblica.



Gli Uffici del Comune, in queste settimane, ricevono solo su appuntamento e osservano regole e orari precisi comunicati sulla homepage del sito web, che invitiamo a consultare. Da lunedì 9 marzo saranno attivati un numero telefonico ed un servizio di supporto alle persone in difficoltà in particolare per la consegna di medicinali e di pasti a domicilio. Ringraziamo per il grande impegno gli operatori sanitari che, lo ricordiamo,spesso operano come volontari.

06032020