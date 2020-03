MILANO – Da Milano, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha voluto fornire alcuni chiarimenti riguardo alla programmata chiusura delle attività ambulatoriali, a fronte dell’emergenza legata al Coronavirus.

La sospensione delle attività ambulatoriali – Gallera ha precisato quanto annunciato circa le attività ambulatoriali “Stiamo facendo inserire nel Decreto legge – ha detto – la facoltà di sospendere le attività ambulatoriali lunedì approveremo in Giunta una delibera che darà indicazioni alle strutture ospedaliere su come gestire in maniera opportuna i pazienti che arriveranno. Le strutture dovranno ridurre l’attività ambulatoriale mantenendo quella urgente e non differibile. Si potranno continuare a svolgere anche fisioterapia o psichiatria perché effettuate da personale che non verrebbe utilizzato per i pazienti Covid-19.

Probabilmente, i contenuti del nuovo decreto saranno noti nelle prossime ore, e quindi si potrà presto entrare ulteriormente nel dettaglio.

L’evoluzione dei contagi del Coronavirus nel Varesotto – In base ai dati ufficiali, nel Varesotto si è passati dagli 11 casi di tre giorni fa, ai 17 mentre il dato aggiornato è adesso di 23 casi. Da sottolineare che in ambito regionale, ci sono però anche ulteriori 68 casi (non è nota la loro suddivisione in ambito provinciale) che sono in corso di verifica. Tra l’altro, oggi si registrano tre nuovi a Caronno Pertusella ed uno a Cislago.

(foto archivio: ambulatorio nella zona del Saronnese)

