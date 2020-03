SOLARO – “Restare in casa!” I mister dell’Universal Solaro calcio scrivono ai loro giocatori per invitarli a rispettare le regole per combattere la diffusione del Coronavirus.

Ciao ragazzi, come state?

Purtroppo sono già un po’ di giorni che non ci vediamo colpa di questo virus a cui stiamo facendo fatica a fare gol, ma come ben sapete, con calma e col gioco di squadra riusciremo a vincere anche questa partita!

Come in tutte le partite che abbiamo giocato, i protagonisti siete voi, con le vostre giocate e le vostre scelte.

Per tornare al più presto sui campi e abbracciarci dopo uno dei vostri super gol, dobbiamo fare solo una cosa in questo momento: restare a casa!

Noi non ci muoviamo, non vediamo l’ora di tornare e ricordate: sempre ForzaUniversal!

I vostri mister

In questa notte fra lunedì 9 e martedì 10 marzo, con il premier Conte che ha dovuto prendere il provvedimento forse più difficile della storia repubblicana dell’Italia, ogni mezz’ora su ilSaronno e per tutta la notte e sino alle 6 pubblicheremo gli appelli che ci sono arrivati e continuano ad arrivare per informare e chiedere ai cittadini di rispettare le regole. Ne va della salute di tutti noi.

