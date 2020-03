SARONNO – “Un profondo ringraziamento ai nostri medici, infermieri e a tutto il personale sanitario e amministrativo da settimane in prima linea, senza pause, ad affrontare la gravissima emergenza che ha colpito il Paese”. Lo dice Maria Chiara Gadda, parlamentare di Italia viva eletta sul territorio.

Ci sono moltissimi di loro che lavorano ben oltre l’orario. Saltano riposi e ferie pur dovendo accudire i propri cari e si espongono oggettivamente a un rischio. Grazie a loro per la generosità, per la professionalità, l’abnegazione e il senso del dovere. È proprio come si dice, certe professioni sono una vocazione. Senza la dedizione di queste persone che garantiscono assistenza a chi ne ha bisogno tutto sarebbe più difficile. Oggi notiamo di più queste cose, che in realtà per molti medici e infermieri sono da sempre la quotidianità. Un grazie particolare al personale che sta lavorando nella mia Regione, la Lombardia.

In questa notte fra lunedì 9 e martedì 10 marzo, con il premier Conte che ha dovuto prendere il provvedimento forse più difficile della storia repubblicana dell’Italia, ogni mezz’ora su ilSaronno e per tutta la notte e sino alle 6 pubblicheremo gli appelli che ci sono arrivati e continuano ad arrivare per informare e chiedere ai cittadini di rispettare le regole. Ne va della salute di tutti noi.

