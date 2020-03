SARONNO – “Ce la faremo”, messaggio di speranza dal centro culturale islamico di via Grieg a Saronno, che invita tutti a rispettare scruposamente le regole per evitare la diffusione del coronavirus. “Chiediamo a tutti la massima collaborazione nel rispetto della nuova ordinanza; limitando gli spostamenti non necessari, uscendo il meno possibile, lavandosi spesso le mani quando si è stati fuori e prendendosi cura dei propri anziani. Chiediamo a Dio di alleviare l’umanità da questa sofferenza e di donarci presto il ritorno alla normalità”.

In questa notte fra lunedì 9 e martedì 10 marzo, con il premier Conte che ha dovuto prendere il provvedimento forse più difficile della storia repubblicana dell’Italia, ogni mezz’ora su ilSaronno e per tutta la notte e sino alle 6 pubblicheremo gli appelli che ci sono arrivati e continuano ad arrivare per informare e chiedere ai cittadini di rispettare le regole. Ne va della salute di tutti noi.

Qui tutte le precauzioni e i comportamenti da tenere per contribuire ad arginare il coronavirus

(foto: l’imam, Najib Al Bared)

10032020