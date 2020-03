SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Ancora numeri in salita (di poco) per quanto concerne i contagiati dal coronavirus a Saronno e Caronno Pertusella, in base agli ultimi riscontri regionali disponibili, di circa ventiquattro ore fa. Il dato relativo a Saronno fa riferimento a 19 casi di positività (sono 2 in più rispetto ai precedenti rilievi) mentre a Caronno Pertusella, dove il sindaco Marco Giudici ha parlato nei giorni scorsi di un vero “focolaio”, il dato si attesta a 27 casi, uno in più dai precedenti rilievi. Mentre in ambito caronnese restano una ottantina le persone in osservazione perchè hanno avuto contatti con individui che poi si sono rivelati positivi al virus.

Caronno Pertusella è la città, nel Varesotto, che sinora ha pagato il tributo più pesante al coronavirus, con 5 morti.

(foto: l’ospedale di Saronno, che fa parte dell’Asst Valle Olona. Molti dei casi riscontrati sono stati poi inviati al nosocomio di Busto Arsizio per le cure)

