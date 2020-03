ORIGGIO – Tra i servizi abituali della polizia locale di Origgio è curiosamente rientrato il rinvenimento di veicoli rubati.

Probabilmente a causa della posizione strategica del comune, sede di un importante svincolo autostradale a ridosso tra le province di Varese e Milano, ma al confine con Saronno e quindi con le province di Como e Monza e Brianza, sempre più spesso avvengono ritrovamenti di veicoli rubati.

Gli agenti della polizia locale, durante un pattugliamento di controllo del territorio, sono stati attirati da un camion fermo in via Primo Maggio, ubicata nella zona industriale tra il centro cittadino e l’autostrada. Le ditte della zona sono tutte conosciute e così quel veicolo fermo ha incuriosito i tutori dell’ordine. Dopo un veloce controllo della targa il veicolo è apparso tra quelli oggetto di furto ai danni di una ditta di Nerviano.

E’ possibile che l’intento dei ladri fosse quello di utilizzare il mezzo o come mezzo di trasporto di pesi oppure, addirittura, come ariete per assaltare, ad esempio, il bancomat di qualche banca. Difficilmente si saprà quale fosse l’intento, ma è certo che l’autoveicolo è stato restituito ai legittimi proprietari.

Ad Origgio gli ultimi ritrovamenti di veicoli sono stati circa due mesi fa: la motrice di un camion sempre nel quartiere industriale e a pochi metri il rimorchio, entrambi di proprietà di una società di Rho e poi un altro camion, ma in una zona diversa.

