SARONNO – I LionsClub di Saronno Host, del Teatro, Insubria, il Lions Club Solidalia satellite del Saronno Host ed il Leo Club Saronno del Teatro si sono uniti a sostegno dell’ospedale della propria città per far fronte all’emergenza sanitaria covid-19 che sta sconvolgendo il nostro territorio.

“Oggi – spiegano in una nota – servono velocemente nuove unità di terapia intensiva perché il numero di persone coinvolte da questo virus continua a crescere e la nostra struttura sanitaria non ha abbastanza posti per far fronte all’emergenza”

L’obiettivo è poter donare quanto prima all’ospedale di Saronno una nuova unità di terapia intensiva dal costo complessivo di 65 mila euro, composta da un letto per terapia intensiva (11.500 euro), un ventilatore meccanico Hamilton (29.000 euro), umidificatori Hamilton (3.000 euro), monitor per terapia intensiva (11.000 euro), pompe siringa (9.500 euro) e carrelli attrezzati per terapie (1.000 euro).

E concludono: “Abbiamo bisogno come non mai del tuo prezioso sostegno, perché siamo sicuri che insieme vinceremo…”. Due gli hashtag lanciati per l’iniziativa #Andràtuttobene.#weserve

Per donazioni è possibile rivolgersi a https://gif.me/u/xr4349