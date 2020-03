Coronavirus, messa a porte chiuse col prevosto monsignor Armando Cattaneo: diretta

SARONNO – Oggi domenica 22 marzo il prevosto di Saronno presiederà alle 10 la celebrazione eucaristica della quarta domenica di Quaresima nella chiesa Prepositurale. Un momento pensato per permettere alla comunità di vivere il rito domenicale senza uscire di casa e con un messaggio particolare per i bambini.

Ecco la diretta de ilSaronno (ripresa rispettando sia nei preparativi sia durante le riprese tutte le prescrizioni in materia di emergenza da Coronavirus dalle distanze all’uso delle mascherine).

In ottemperanza alle disposizioni governative la celebrazione avrà luogo senza la presenza dei fedeli, che potranno in ogni caso assistervi in diretta sul canale 880 del digitale terrestre o su FM88 grazie a Radiorizzonti o sulla pagina Facebook de ilSaronno.