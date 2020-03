Coronavirus, Rovellasca chiude ingresso al Parco Lura. Il sindaco: “Per ora 0 contagi in paese”

ROVELLASCA – Il Comune di Rovellasca ha chiuso parchi e giardini pubblici, come previsto dalle nuove norme contro la propagazione del coronavirus, ed anche l’ingresso locale al Parco del Lura: in prima linea il sindaco Sergio Zauli, che ha rivolto un videomessaggio ai concittadini, anche per fare il punto della situazione in paese riguardo all’emergenza coronavirus.

“Ad oggi a Rovellasca la situazione fa riferimento a 0 contagi e sono terminate anche le quarantene: diamoci una mano, evitiamo di uscire se non proprio per comprovate esigenze, e ditelo agli anziani, che c’è un servizio anche per le consegne a domicilio. Datemi una mano a raggiungere tutti con questo messaggio, l’unico modo per difenderci da questa situazione è restare a casa” le parole del sindaco Zauli che dunque è tornato ad appellarsi ai cittadini perchè seguano alla lettera le disposizioni delle autorità sanitarie, anche alla luce della nuova stretta annunciata ieri sera dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana e poi dal premier Giuseppe Conte.

22032020