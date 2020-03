SARONNO – Secondo appuntamento con l’aperitivo “on line” per il gruppo degli Architetti del Saronnese. Appuntamento giovedì alle 18, ognuno a casa o in ufficio, davanti al proprio computer o con tablet e smartphone, un bicchiere in mano per brindare da “remoto”, virtualmente vicini per condividere informazioni, speranze e desideri al tempo del Coronavirus.

In primo piano la situazione difficile, derivante dall’emergenza sanitaria, con scambio di informazioni pratiche, tra la quindicina di partecipanti, per “resistere” alla quarantena.

E’ stata avanzata la proposta, da condividere e affinare con gli altri partecipanti al gruppo (poco meno di 120) di aprire una pagina Facebook per proporre un servizio di ascolto e confronto con l’utenza, in questo periodo particolarmente delicato, così da agire in qualità di “architetti condotti”.

Nel primo appuntamento si era parlato anche di come portare avanti la professione in questi tempi difficili di quarantena che inevitabilmente crea diversi problemi su molti aspetti dell’attività lavorativa.

23032020