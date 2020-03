Coronavirus, divieto di uscire dal comune di residenza: Andrea Monti prova a fare chiarezza

LAZZATE – Divieto di uscire dal proprio comune di residenza: il consigliere regionale Andrea Monti, di Lazzate, prova a fare chiarezza.

E’ stata emessa una ordina del Ministero della Salute e dell’Interno rispetto al divieto di uscire dal proprio comune. Questa notizia sta preoccupando molti, rispetto alle esigenze di reperire alcuni generi alimentari o di prima necessità. Ricordando che a Lazzate vi sono alcuni negozi di vicinato molto preziosi, che dovremmo aiutare oggi e domani per il servizio che stanno svolgendo anche alle nostre persone più fragili, alcune Prefetture hanno già chiarito che, nel caso di assenza di un grande supermercato nel comune, come a Lazzate, per ovvie ragioni di approvvigionamento che potrebbe essere a rischio, è consentito recarsi nei comuni confinanti. Non significa che si può andare a chilometri di distanza.

Il nostro sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, sta cercando conferma ufficiale dalla Prefettura, mi sento comunque di dire che tale eventualità vada ricompresa nelle motivazioni inderogabili e urgenti e quindi consentite.

