SARONNO – Si allungano i tempi di forzata inattività anche per l’Amor sportiva, con la sospensione di campionati e allenamenti a causa del coronavirus. Un invito a rispettare le regole e stare in casa viene anche da Amor sportiva, società calcistica saronnese, tramite un messaggio del direttore generale, Giordano Melosi.

Rivolgo un pensiero a tutti e soprattutto ai nostri ragazzi. Sono aumentate le restrizioni per l’assoluta necessità di tutela della salute di tutti. Naturalmente questo fa allontanare i tempo di ritorno anche della nostra passione e quindi di ritorno sui campi. In questo momento però se guardate bene dall’alto vedete la palestra della scuola Damiano Chiesa, la palestra della scuola Aldo Moro, i campi dell’oratorio di via Larga e quelli di via Trento e via Sabotino. Guardate bene, non sono vuoti! Si sta giocando la partita più importante da moltissimi anni. In campo per noi ci sono tanti giocatori con il camice bianco e i guanti blu, proprio i colori dell’Amor se notate, e stanno affrontando una potente squadra avversaria invisibile. Che non gioca con il cuore, con la passione, con l’amore per i compagni ma con l’unica intenzione di distruggere, far soffrire, far morire. I nostri giocatori con il camice bianco si stanno difendendo in questo momento dagli attacchi continui degli avversari con grande forza e guardano fuori dal campo, nelle case, i tifosi. Tutti insieme aumentiamo il tifo all’infinito stando a casa, dando loro ancora più forza, con gli splendidi messaggio dei nostri 2006, con la meravigliosa iniziativa dei 2009 con il nostro presidente e con tutti i nostri bambini, ragazzi, dirigenti genitori e nonni rispettando le regole del gioco. Tifo talmente forte che i nostri giocatori dal camice bianco diventeranno invincibili e alla fine della partita alzeremo insieme a loro nelle nostre palestre e sui nostri campi la coppa più importante del mondo: la Coppa della Vita. E torneremo a riempire i campi di gioco con le nostre bellissime partite.

Un abbraccio

Giordano Melosi

23032020