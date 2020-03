Coronavirus, Dardphoto racconta “on the road” la Saronno deserta

SARONNO – Un giro in una Saronno sconosciuta o meglio per le principali strade della città in una versione “deserta”. E’ la “storia” che racconta questo video girato con una cameracar da Dardphoto.

Si parte da via Manzoni, passando davanti alla caserma dei carabinieri per proseguire in via Marconi costeggiando il Municipio. Nel tour, con strade deserte ancor più del periodo di Ferragosto, si vedono anche il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e la chiesa di San Francesco.

E’ il risultato dell’epidemia di Coronavirus che costringere i saronnesi a restare a casa. Proprio per garantire questo risultato ossia l’aumento della distanza sociale e l’eliminazione dei assembramenti oltre alle norme prese a livello nazionale e regionale ci sono controlli della polizia locale che vengono portati avanti con pattuglie e agenti a piedi per controllare che non ci siano spostamenti immotivati.

(ringraziamo Dardphoto per il video e ricordiamo che le riprese sono state effettuate nel pieno rispetto delle normative)

29032020