SARONNO – Domenica con dati provinciali che parlano di un aumento contenuto del contagio (solo +44) e più bassi delle vicine province di Como e Brianza, in ambito provinciale varesotto i nuovi casi soprattutto a Varese città e Busto Arsizio ma che mostrano che il trend di Saronno – un incremento relativamente modesto ma costante – ancora va avanti, ci sono stati tre casi in più, +3 per arrivare a 63 in tutto dall’inizio dell’epidemia. Mentre a Caronno Pertusella, dopo due giorni di stop, negli ultimi due il conteggio è ripreso, e ieri è stato registrato un ulteriore caso, +1 per arrivare a 49. Saronno per numero di contagi è la terza località della provincia di Vatese, e Caronno Pertusella la quarta. Dove se ne sono registrati di più è per il momento Busto Arsizio con 94, segue Varese città con 73 casi confermati.

Saronno 63 (60)

Caronno Pertusella 49 (48)

Gerenzano 10

Uboldo 6

Origgio 6

Cislago 13 di cui 2 residenti ma non domiciliati

Ceriano Laghetto 2

30032020