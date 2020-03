CARONNO PERTUSELLA – Lenta la crescita del contagio del coronavirus a Caronno Pertusella, che nelle prime fasi dell’epidemia era stata la località del Varesotto più colpita: oggi +1 che porta il conto totale a 52 persone. Alle 12 i sindaco Marco Giudici ha partecipato all’iniziativa nazionale che si è svolta in tanti comuni, con un minuto di silenzio di fronte ai Municipi, nel ricordo delle persone scomparse per il virus.

Oggi nella vicina Saronno +3, che ha portato il conto generale a 69 persone contagiate. Oggi il dato regionale ha invece confermato il trend positivo degli ultimi sei giorni con un aumento in discesa dei contagi (poco più di mille, +1047) mentre in ambito provinciale, per il Varesotto l’incremento è stato modesto, così modesto come non si vedeva da tempo (+27); in linea con gli ultimi giorni la provincia di Como (40) e quella di Monza e Brianza (+100).

(foto: un momento della cerimonia che si è svolta oggi, alle 12, davanti al Municipio di Caronno Pertusella)

