CARONNO PERTUSELLA – Anche il comune di Caronno Pertusella aderisce all’iniziativa promossa da ANCI, associazione comuni italiani, di ricordare le vittime del coronavirus e l’impegno degli operatori sanitari con un minuto di silenzio e la bandiera nazionale a mezz’asta.

Poco prima delle ore 12 il sindaco, Marco Giudici, con i dipendenti comunali presenti per assicurare i servizi essenziali dell’ente, sono usciti dal municipio di piazza Aldo Moro e, sempre nel rispetto delle misure necessarie per il contenimento del coronavirus, hanno reso omaggio al Tricolore a mezz’asta osservando un minuto di silenzio.

Il silenzio è stato successivamente rotto dall’Inno nazionale e poi dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso della Croce Azzurra, Protezione civile, Associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella e Bariola, Associazione nazionale carabinieri di Saronno.

E’ così che Caronno Pertusella, città tra le più colpite nel varesotto, ha scelto convintamente di omaggiare i caduti per il coronavirus e l’impegno del personale sanitario.

31032020