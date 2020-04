Cogliate, addio allo storico borgomastro Walter Cattaneo

COGLIATE – Uno dei primi sindaci della Lega, agli albori degli anni 2000. Appena dopo la Lazzate di Cesarino Monti, arrivò la Cogliate di Walter Cattaneo. Lo storico borgomastro ha salutato tutti per sempre il primo giorno di aprile. Malato da tempo, aveva compiuto 67 anni lo scorso 20 marzo. «Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per noi e per il nostro amato paese» – il ricordo del primo cittadino attuale Andrea Basilico. Tra le grandi opere dello storico rappresentante dei cittadini è da ricordare il recupero del cinema di via Trento oggi adibito a teatro e sala polivalente intitolato ad un altro Cattaneo, Carlo, il padre di federalismo tanto caro ai Lumbard. Eletto per la prima volta sindaco nel 1999 con il 44% abbondante di preferenze, fu rieletto cinque anni più tardi salendo addirittura oltre il 60% nel gradimento dei cittadini. Al termine del mandato decennale, nel 2009, scelse di candidarsi nuovamente come consigliere comunale (e fu eletto) nella lista che poi vinse le amministrative in appoggio a Luciana Picco.

01042020