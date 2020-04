Coronavirus, Cislago: il cordoglio del sindaco Cartabia per un nuovo decesso

CISLAGO – E’ il sindaco Gianluigi Cartabia a dare annuncio di un nuovo decesso ascrivibile al coronavirus.

Il messaggio del sindaco ai cittadini:

“Col dolore nel cuore devo annunciare la scomparsa di un nostro concittadino a causa del coronavirus.

Nelle prime ore di questa mattina abbiamo avuto conferma dalle autorità sanitarie che le condizioni del nostro concittadino ricoverato all’ospedale di Varese si sono aggravate ed è deceduto a causa delle complicazioni dovute l’evolversi repentino della malattia.

Il virus contratto purtroppo ha aggravato il quadro clinico.

Come Sindaco e a nome della Giunta e dell’Amministrazione Comunale, voglio esprimere la nostra più sentita vicinanza alla famiglia, ma vorrei che tutta Cislago si unisse a loro che in queste ore stanno attraversando un momento di smarrimento e di dolore che noi tutti condividiamo.

Per questo oggi è una giornata di cordoglio che noi tutti speriamo di non dover vivere nuovamente.”

(foto archivio: il sindaco Cartabia durante l’omaggio alle vittime del coronavirus)

