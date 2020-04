Caronno Pertusella, incendio in centro: la conta dei danni

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Un trattore, un muletto, un camper e diversa attrezzatura agricola che era contenuta al suo interno.

E’ la conta dei danni di stamattina nel cascinale di via Adua che ha preso fuoco ieri notte.

Per cause ancora da accertare, per determinare le quali sono in corso gli accertamenti dei pompieri, ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto un cascinale di 200 mq hanno distrutto.

Nessun ferito o intossicato anche se i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 4 di stamattina per mettere in sicurezza la zona spegnendo ogni focolaio e scongiurando rischi di crolli e danni anche nelle abitazioni limitrofe.

Stamattina in programma anche un nuovo sopralluogo del sindaco Marco Giudici, presente anche ieri notte nel corso dell’incendio, e dei tecnici comunali per fare il punto della situazione.

Tutte le famiglie del cortile in cui è avvenuto il crollo sono potute rientrare a casa intorno all’una.

(foto: incendio notturno nel cascinale di via Adua)

