Coronavirus, a Rovellasca hanno trovato le mascherine per i cittadini che ancora non ce l’hanno

ROVELLASCA – A Rovellasca il Comune ha trovato le mascherine da distribuire a chi ancora ne è sprovvisto. Lo comunicato il sindaco, Sergio Zauli.

“Grazie all’omaggio della “nostra” azienda manifattura Gierrebi, abbiamo delle eco mascherine filtranti lavabili con strato interno in Tnt – spiega il primo cittadino – Sono finalizzate ad un uso esclusivo della collettività e non sono adatte al personale sanitario o ad uso lavorativo”. Come spiega Zauli, “le mascherine sono in distribuzione per coloro che ad oggi non ne dispongono: ho notato infatti che numerose persone in fila in farmacia o nei negozi alimentari ne sono sprovviste. Chi fosse interessato può telefonare al numero 0296961858 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e concordare il ritiro, che potrà avvenire solo se si esce già per motivi consentiti; oppure la consegna che avverrà entro pochi giorni”.

(foto: il sindaco Sergio Zauli con una delle mascherine del tipo di quelle messa a disposizione dei cittadini che ancora non ce l’hanno)

02042020