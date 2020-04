Coronavirus, attenzione alle truffe telefoniche: il sindaco Pavan di Rovello Porro mette in guardia

ROVELLO PORRO – Emergenza coronavirus, “attenzione alle truffe telefoniche!” A mettere in guardia i concittadini è il sindaco di Rovello Porro, Paolo Pavan, entrando nel merito anche delle modalità di azione dei malintenzionati. Nel caso, l’invito è di contattare immediatamente il 112 e così attivare le forze dell’ordine per tutti gili opportuni accertamenti ed interventi.

In questo periodo, bisogna fare particolare attenzione alle truffe. Tra queste, anche quella dei falsi tamponi per il Coronavirus. Non è infatti in corso alcuna campagna telefonica per effettuare esami domiciliari. Chi telefona e chiede un appuntamento per venire a casa vostra è un truffatore. Se ricevete questa chiamata, contattate immediatamente il numero 112. Ci hanno segnalato anche finti operatori sanitari che entrano in casa con la scusa di un tampone per la positività al Covid-19 per derubare il malcapitato. Non aprite e contattate subito il 112.

