SARONNO – Come va alle Poste centrali di via Varese? Affollate, all’esterno, in questi giorni di ritiro delle pensioni, per chi ancora non ha attivato l’accredito bancario (e non sono pochi, a giudicare da quel che si vede), perchè i pensionati si aggiungono alla “normale” utenza che anche in questa situazione di emergenza coronavirus deve comunque fare uso del servizio postale. E così in questi giorni, l’immagine è dell’altro ieri ma il copione la mattina è quasi sempre lo stesso, si sono formate code anche abbastanza lunghe sul marciapiede di via Varese che conduce appunto all’ingresso delle Pptt. Ovviamente, per evitare assembramenti e ridurre rischi di contagio, si entra pochi alla volta.

L’invito dell’ente postale è di recarsi alla Posta solo in caso di estrema necessità. Dal quale si ribadisce: “Se possiedi una Carta Postamat, una Carta Libretto o una PostePay Evolution, ricordati che puoi prelevare in contanti da oltre 7000 Postamat, senza recarti allo sportello!”

02042020