LAZZATE – Fermi i campionati di calcio per l’emergenza coronavirus, l’Ardor Lazzate da Facebook ha chiesto ai suoi tesserati, soprattutto ai più piccoli, di diventare degli “artisti” realizzando disegni tematici, sull’Ardor, sul calcio e sul particolare momento che si sta vivendo. Il tutto al motto “Distanti ma uniti”.

In questi giorni di grande difficoltà, come stanno vivendo la lontananza dal mondo Ardor Lazzate i nostri tesserati? Noi abbiamo bisogno di sentire il vostro calore e abbiamo pensato di coinvolgere tutti i gialloblù attraverso un disegno che abbia a che fare con il calcio, l’Ardor Lazzate, le giornate chiusi in casa e il coronavirus. Come ve la cavate in qualità di artisti? Lo scopriremo presto! Forza, siate creativi! Stupiteci tanto quanto siete bravi a farlo nel rettangolo verde!

I disegni sono quindi via via pubblicati su Facebook: occasione di stare assieme ed impegnarsi in una iniziativa comune, seppur della distanza. La formazione maggiore dell’Ardor milita in Eccellenza, alle spalle un ampio settore giovanile.

(foto: un’azione di gioco dell’Ardor Lazzate)

09042020