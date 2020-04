Coronavirus, a Misinto si ricevono le domande per il contributo-spesa

MISINTO – Da oggi 9 aprile, le persone e le famiglie in condizioni di fragilità economica a causa dell’emergenza Covid-19 (prioritariamente non destinatari di altre forme di aiuto economico pubblico) potranno fare richiesta di sostegno al comune per ricevere prodotti alimentari, beni di prima necessità e buoni spesa. Le condizioni di erogazione di tale contributi sono riportate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.misinto.mb.it

Possono accedere a questi aiuti, tutte le persone aventi diritto che risiedono a Misinto e che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria: gli aiuti, verranno erogati e consegnati

direttamente a casa di chi ne facesse richiesta, evitando di uscire dalla propria abitazione. La fornitura prevede una distribuzione mensile di beni di prima necessità confezionati e di buoni spesa

spendibili in esercizi convenzionati.

La domanda può essere presentata all’indirizzo servizisociali@comune.misinto.mb.it (indicando nell’oggetto: richiesta di solidarietà alimentare), oppure al numero 02.96721010 int.5 (il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30).

09042020