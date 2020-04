BERGAMO – Trasportati con un volo di Stato, oggi pomeriggio sono arrivati in Italia 19 medici norvegesi. L’equipe scandinava è destinata a prendere servizio all’ospedale ‘Bolognini’ di Seriate nella Bergamasca. I medici altamente qualificati aiuteranno i sanitari lombardi ad affrontare gli sforzi legati all’emergenza coronavirus.

A dar loro il benvenuto all’aeroporto bergamasco di Orio al Serio c’erano gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e il sottosegretario alla presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi. “Si tratta di un attestato di amicizia che rinsalda la stima reciproca e che arriva in un momento di grande bisogno” – hanno sottolineato Terzi, Magoni e Rizzi all’arrivo dei medici -. Un aiuto vero, accompagnato dall’invio di materiali di supporto che in un momento difficile come questo risultano altrettanto preziosi”.

(foto: due dei medici norvegesi appena arrivati in Italia per contribuire a combattere il virus)

09042020