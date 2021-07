GERENZANO – “Grazie a Lidl Italia, punto vendita di Gerenzano, il cui personale, gentile e disponibile, ci ha permesso di effettuare la nostra consueta raccolta di beni alimentari e di prima necessità per le famiglie bisognose del territorio. Un ringraziamento speciale anche a tutti coloro che hanno donato, nonché alle nostre volontarie e crocerossine per il tempo dedicato al sociale”. Così i volontari della Croce rossa saronnese, sempre impegnati a dare supporto sul territorio durante questa emergenza per il coronavirus.

30072021