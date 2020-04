CARONNO PERTUSELLA – Proseguono gli interventi di sanificazione stradale a cura di Econord e che riguardano le vie, piazze ed aree pubbliche di Caronno Pertusella. Anche negli ultimi giorni, come già in quelli precedenti, sono dunque tornati in azione uomini e mezzi del servizio ecologico di nettezza urbana e pulizie, come concordato con l’Amministrazione comunale del sindaco Marco Giudici.

Si tratta di una serie di “passaggi” per le pulizie approfondite che rientrano fra le iniziative attuate in ambito locale per frenare la diffusione del coronavirus, e che sono tra le più gradite dalla cittadinanza, che senz’altro vedendo strade e ambienti più puliti si può anche sentire maggiormente tranquilla. Il Comune intanto prosegue a monitorare strettamente gli sviluppi dell’emergenza sanitaria sul territorio. Quando era esplosa l’emergenza coronavirus, Caronno Pertusella era stata fra le località più colpite in provincia di Varese: ad oggi sono 57 i casi accertati, negli ultimi tempi si è assistito ad un forte rallentamento dei contagi..

(foto: alcuni momenti dell’ultimi intervento di sanificazione compiuto nelle vie di Caronno Pertusella)

09042020