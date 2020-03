CARONNO PERTUSELLA – Sanificazione in corso nelle vie di Caronno Pertusella: si tratta dell’intervento pianificato dall’Amministrazione comunale del sindaco Marco Giudici. Una pulizia straordinaria delle strade, richiesta anche dalla cittadinanza a fronte della preoccupazione per la diffusione del coronavirus.

Certo, pulire non fa male ma è giusto ricordare che le autorità sanitarie hanno sempre ribadito che non si tratta interventi specificamente utili a rallentare la diffusione del virus. Che invece si contiene, come ripetuto da tutti i sindaci e delle autorità, restando a casa ed evitando di essere contagiati e di contagiare gli altri. La sanificazione verrà effettuata ogni settimana nelle strade principali cittadine, e nelle altre una volta al mese. Analoghi interventi stanno interessando anche altri comuni della zona, da Saronno a Cislago.

(foto: alcuni interventi del venerdì pomeriggio a Caronno Pertusella per la sanificazione delle strade. Saranno ripetuti tutte le settimane nelle vie principali ed una volta al mese in quelle secondarie dove minore è il passaggio)

20032020