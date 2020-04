Coronavirus, raffica di controlli della polizia locale a Origgio e Uboldo

ORIGGIO – Raffica di controlli sulle strade anche a Uboldo ed Origgio, nei giorni delle feste pasquali ma pure in quelli successivi gli agenti della polizia locale del comando unificato di Origgio-Uboldo, guidati dal comandante Alfredo Pontiggia, hanno compiuto appostamenti e verifiche sia nella zona centrale dei due paesi che lungo le principali arterie della periferia. Obiettivo, quello di monitorare i flussi di traffico e verificare il rispetto del decreto che, per fermare la diffusione del coronavirus, chiede ai cittadini di restare a casa. Si può uscire solo lo stretto tempo necessario per fare la spesa, per andare a lavorare o per motivi che siano veramente urgenti.

In linea generale, i vigili urbani hanno riscontrato uno scenario di sostanzialmente rispetto delle norme; due comunque le contravvenzioni distribuite. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e per tutto il mese di aprile.

(foto: alcuni momenti dei controlli compiuti in questi giorni dalla polizia locale sul territorio di Origgio ed Uboldo)

