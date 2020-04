SARONNO – Il Centro culturale islamico di via Grieg a Saronno, insieme ai centri Islamici della Lombardia, promuove la raccolta fondi per sostenere gli ospedali della regione. “Fiduciosi nel vostro aiuto e sostegno per questo ennesimo gesto di solidarietà verso la nostra comunità, la scadenza è domenica 19 aprile” dice l’imam saronnese Najib Al Bared con i suoi collabotatori ed i volontari del centro.

Ecco i dettagli per compiere una eventuale donazione:

Fondazione Il faro

ivan: IT59X0306909606100000007046

Causale: Covid19