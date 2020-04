SARONNO – “Li chiamerò tutti, uno ad uno, per far sentire loro che ci siamo, che il teatro Giuditta Pasta è vivo. Anche se, per l’emergenza sanitaria in corso, non possiamo rispondere alle loro esigenze, con proposte a 360 gradi dagli spettacoli agli eventi culturali, siamo pronti a ripartire appena possibile”.

Sono le parole di Oscar Masciadri presidente del cda della fondazione Giuditta Pasta che guida l’omonimo teatro che la prossima settimana si prepara a raggiungere telefonicamente tutti gli abbonati.

“Il personale è tutto in smart working ma il lavoro prosegue – spiega il presidente – la sala e il palco sono vuoti ma teniamo i contatti con le compagnie e seguiamo l’evolversi della situazione pronti a rispondere alle necessità per la ri-partenza”.

Ma non solo. Masciadri vuole tenere vivo soprattutto il rapporto con il pubblico: “Abbiamo preparato un file con i numeri di telefono di tutti gli abbonati – spiega con entusiasmo – Li chiamerò personalmente per spiegare loro, uno a uno, che il Giuditta Pasta è pronto a ripartire e che farà il possibile per ripartire con la propria proposta di cultura e intrattenimento”.

