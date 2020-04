SARONNO – Sono senz’altro i dati dei tamponi nelle case di riposo, le rsa, a tenere (relativamente) alto il numero dei contagi in provincia di Varese. Per quanto riguarda Saronno si arriva a 121 persone contagiate, +3 oggi. E’ un bilancio che comprende anche i decessi: ci sono stati, dall’inizio dell’epidemia, anche 17 morti a Saronno, come confermato dal sindaco, Alessandro Fagioli. Nei prossimi giorni dovrebbero giungere i risultati dei tamponi effettuati da Ats in alcune case di riposo locali, e dunque il numero dei positivi potrebbe ampliarsi, anche alla luce della presenza di persone che lamentano sindromi influenzali “sospette”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: la casa di riposo Focris di via Don Volpi a Saronno)

18042020