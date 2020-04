MILANO – Nel corso della diretta Facebook di ieri pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano con il vicepresidente regionale Fabrizio Sala sono state ricordate anche alcune delle altre app che Regione Lombardia consente di scaricare gratuitamente dalle principali piattaforme: “Salutile Pronto soccorso” indica qual è il pronto soccorso più vicino e l’affluenza in base ai diversi codici; WhereAreU 112, in caso di emergenza, previa registrazione, avvisa il 112 specificando s dove siamo, chi siamo e perché chiamiamo, consentendo così tempi più veloci di risposta e intervento.

Tra i temi affrontati durante la diretta Facebook anche la preparazione alla fase della “nuova normalità”, con le indicazioni che proverranno dalla ‘cabina di regia’ con il Governo, di cui Regione Lombardia ha sempre fatto parte; la distribuzione gratuita e capillare di oltre 8 milioni di mascherine che grazie ai volontari di Protezione civile sono state portate nei Comuni, nelle farmacie, nelle edicole e ieri anche ai tassisti milanesi; il ringraziamento a medici e personale sanitario che stanno lavorando incessantemente per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

19042020