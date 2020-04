25 aprile: un tricolore, un breve discorso “condominiale” per la partigiana Ivonne Trebbi

SARONNO – E’ stata consegnata ieri ad Ivonne trebbi, 92enne staffetta partigiana conosciuta con il nome di Bruna la bandiera italiana con i ringraziamenti da parte di “tutti noi per avere dato il suo contributo a renderci liberi”.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Anpi con tutte le misure di sicurezza previste dal distanziamento sociale in corso per l’emergenza Coronavirus e sfruttando una felice “vicinanza”. “Ho potuto concretizzare questo piccolo gesto concreto di omaggio – spiega il portavoce Anpi Claudio Castiglioni – perché abitiamo nello stesso condominio”. Ivonne Trebbi si è emozionata molto e ha tenuto un breve discorso ai condomini presenti: “Noi vogliamo vivere in democrazia – ha spiegato – sotto il diritto della nostra costituzione conquistata dalle partigiane e dai partigiani. Vogliamo un Italia più serena, più reale, più felice per i nostri figli e per i nostri nipoti”.

A chiudere questo insolito momento di celebrazione e condivisione “a distanza” l’applauso dei presenti.

26042020