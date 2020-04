SARONNO – “Durante questo periodo di incertezza generale, non sapendo ancora se, come e quando si termineranno i campionati delle prime squadre, la nostra dirigenza sta già guardando al futuro e da quì il lancio dell’hashtag #goalforthefuture. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane saranno diverse le attività che lanceremo per entrare nell’ottica del futuro, dei prossimi campionati e della prossima stagione, dove l’Fbc Saronno 1910 ci sarà e ci sarà da protagonista”. Lo si legge in una nota del club biancoceleste.

Guardando al futuro non si puó che pensare al continuare il percorso intrapreso da quest’anno con una volontà dirigenziale di crescita e di rilancio. La società ha sempre fatto del suo percorso di rilancio una scelta di crescita all’unisono portando avanti parallelamente la crescita della prima squadra e del settore giovanile.

I molti tesserati di quest’anno sono un segnale importante della fiducia che i genitori e le famiglie ci hanno dato affidandoci l’educazione e la crescita sportiva dei loro figli, un percorso di crescita importante non puó che essere diretto da persone con grandi capacità doti ed esperienza, ed è per questo che vogliamo annunciare che nella prossima stagione sportiva entrerà a far parte della famiglia biancoceleste Giuseppe Tricarico, esperto uomo di calcio e con grandissima esperienza nella crescita e sviluppo del settore giovanile.

Il Fbc Saronno attualmente milita nel campionato di Prima categoria.

26042020