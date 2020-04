[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – Trend discendente in tutta la Lombardia, oggi, per i casi di coronavirus. In provincia di Varese si sono registrati +51 casi, nel comasco +53 ed in Brianza +37.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni:

BG: 11.291 (+95)

ieri: 11.196 (+46)

l’altro ieri: 11.150

BS: 12.806 (+115)

ieri: 12.691 (+92)

l’altro ieri: 12.599 (+35)

CO: 3.207 (+53)

ieri: 3.154 (+78)

l’altro ieri: 3.076 (+51)

CR: 6.023 (+30)

ieri: 5.993 (+22)

l’altro ieri: 5.971 (+5)

LC: 2.265 (+17)

ieri: 2.248 (+18)

l’altro ieri: 2.230 (+53)

LO: 2.959 (+12)

ieri: 2.947 (+11)

l’altro ieri: 2.936 (+10)

MB: 4.674 (+37)

ieri: 4.637 (+121)

l’altro ieri: 4.516 (+39)

MI: 19.121 (+284) di cui 8.102 (+86) a Milano citta’

ieri: 18.837 (+278) di cui 8.016 a Milano citta’ (+149)

l’altro ieri: 18.559 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano citta’

MN: 3.156 (+25)

ieri: 3.131 (+8)

l’altro ieri: 3.123 (+18)

PV: 4.280 (+52)

ieri: 4.228 (+99)

l’altro ieri: 4.129 (+85)

SO: 1143 (+2)

ieri: 1.141 (+9)

l’altro ieri: 1.132 (=)

VA: 2.619 (+51)

ieri: 2.568 (+72)

l’altro ieri: 2.496 (+29)

e 1.590 in corso di verifica.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia:

– i casi positivi sono: 75.134 (+786)

ieri: 74.348 (+869)

l’altro ieri: 73.479 (+590)

– i decessi: 13.679 (+104)

ieri: 13.575 (+126)

l’altro ieri: 13.449 (+124)

– in terapia intensiva: 634 (-21)

ieri: 655 (-25)

l’altro ieri: 680 (-26)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.120 (-160)

ieri: 7.280 (-245)

l’altro ieri: 7.525 (-956)

– i tamponi effettuati: 365.895 (+14.472)

ieri: 351.423 (+8.573)

l’altro ieri: 342.850 (+5.053)

– i dimessi: 50.347

ieri: 49.483 (+1.012)

l’altro ieri: 48.471 (+1.409)

29042020