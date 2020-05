ORIGGIO – E’ stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tradate a regalare un lieto fine alla disavventura di un giovane merlo.

Appena si è reso conto di essere libero con un paio di forti battiti l’ali si è librato in cielo allontanandosi dalla grondaia in cui era rimasto incastrato. E’ successo l’altra sera intorno alle 20 quanto il volatile è rimasto bloccato a ridosso del tetto di un’abitazione. Ad accorgersi della presenza del merlo che dibatteva furiosamente le ali nel tentativo di liberarsi alcuni residenti di via Cantalupo che temendo che potesse ferirsi hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Tradate che ha raggiunto il merlo e l’ha liberato. Per il volatile tutto si è risorto nel migliore dei modi. Non ha riportato ferite tanto che si è rimesso subito in volo anche per allontanarsi da una grondaia su cui certamente non si appoggerà più per molto tempo.

(foto archivio)

