VARESE – Domenica straordinaria per Varesotto e Comasco: rispettivamente solo +3 e +4 casi in ventiquattro, un dato così basso non lo si era più visto, in sostanza, dalle primissime fasi dell’epidemia. Mentre in Lombardia si assiste ad una lieve discesa rispetto a ieri, e comunque con +326 contagi in ventiquattro ore, che “invitano” dunque a non abbassare la guardia. Attenzione a Milano città, dato basso ma in crescita da ieri.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta’

ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta’

BG: 12.443 (+46)

ieri: 12.397 (+26)

l’altro ieri: 12.371 (+24)

BS: 14.147 (+56)

ieri: 14.091 (+83)

l’altro ieri: 14.008 (+60)

CO: 3.629 (+4)

ieri: 3.625 (+13)

l’altro ieri: 3.612 (+14)

CR: 6.323 (+10)

ieri: 6.313 (+10)

l’altro ieri: 6.303 (+18)

LC: 2.645 (+11)

ieri: 2.634 (+18)

l’altro ieri: 2.616 (+17)

LO: 3.351 (+10)

ieri: 3.341 (+16)

l’altro ieri: 3.325 (+12)

MN: 3.291 (+9)

ieri: 3.282 (+1)

l’altro ieri: 3.281 (+6)

MB: 5.287 (+22)

ieri: 5.265 (+46)

l’altro ieri: 5.219 (+37)

PV: 4.979 (+35)

ieri: 4.944 (+25)

l’altro ieri: 4.919 (+23)

SO: 1.367 (+4)

ieri: 1.363 (+24)

l’altro ieri: 1.339 (+1)

VA: 3.379 (+3)

ieri: 3.376 (+41)

l’altro ieri: 3.335 (+13)

e 1.852 in corso di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

17052020