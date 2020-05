SOLARO – Incidente stradale in via Torquato Tasso alla periferia di Solaro: è successo ieri pomeriggio alle 15.50. Per una caduta dalla motocicletta di un centauro, sul posto sono intervenuti polizia locale ed una ambulanza della Misericordia Arese. Il motociclista, un diciottenne, è stato dunque rapidamente soccorso ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicato e per gli accertamenti clinici del caso. In un primo momento la situazione aveva creato un certo allarme, ma poi il ferito è comunque rapidamente ripreso, ha lamentato solo lievi escoriazioni e contusioni.

Gli agenti della vigilanza urbana del comando cittadino, nell’immediatezza, oltre che ad occuparsi di deviare il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in piena sicurezza, hanno provveduto a raccogliere la testimonianza del ragazzo e ad avviare gli accertamenti di rito per stabilire con precisione la dinamica di quanto è successo.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale in servizio nella zona)

