Fase 2, il sindaco Pizzi informa: a Lazzate riaprono aree cani e biblioteca

LAZZATE – Ieri la riapertura dell’area cani, oggi quella della biblioteca e sempre oggi si svolgerà il mercato settimanale che sarà aperto a tutti gli operatori, e dunque con tutte le categorie merceologiche presenti. “Tutti i luoghi sono regolamentati da diverse misure di prevenzione stabilite a livello regionale e adattate ad ogni singolo contesto locale. Principalmente sono norme comportamentali e di distanziamento sociale mirate al contenimento e alla diffusione del contagio. I parchetti gioco rimangono ancora chiusi” riepiloga il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi)

20052020