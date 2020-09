SOLARO – Saranno inaugurate sabato 12 settembre alle 17.30 e domenica 20 settembre alle 18.30 le “nuove” aree cani del Parco Vita e del Parco del grande Tiglio di via Giusti al Villaggio Brollo. Dopo i lavori eseguiti nei mesi scorsi, il Comune di Solaro riaprirà ufficialmente le due aree cani in compagnia di associazioni e amici cinofili: in particolare, l’Unità Cinofila del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea mostrerà ai presenti metodi di approccio al gioco e di divertimenti con i propri cani, mentre l’associazione Solaro Bau raccoglierà coperte, mangime e medicinali per aiutare i canili della zona.

Non da ultimo, sarà presentato e condiviso il regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana.

“Abbiamo notato – spiega Greta Volpi, consigliere comunale con delega all’Ecologia – con piacere che le aree sono già molto utilizzate dai nostri concittadini ed anche a tal fine coglieremo l’occasione per presentare il nuovo regolamento di accesso. Ringrazio Dog Cooker e L’Isola dei Tesori, attività commerciali di Solaro, per i gadget che doneranno per i quattro zampe che parteciperanno alle iniziative promuovendo i migliori prodotti per l’alimentazione dei cani, le nostre associazioni presenti e tutti quanti vorranno partecipare alle iniziative».

“Dopo le manutenzioni – spiega il sindaco di Solaro Nilde Moretti – che abbiamo sostenuto nell’ultimo periodo, abbiamo deciso di organizzare questo momento di riapertura ufficiale delle nostre aree cani come simbolo di un nuovo periodo di rilancio. Grazie all’impegno della cooperativa Il Loto nei lavori, abbiamo cercato di dare infatti una nuova struttura a tutti gli amici appassionati di cani. La stessa operazione è stata realizzata in passato per l’area del Villaggio Brollo. Abbiamo redatto un regolamento proprio per evitare un utilizzo scorretto delle due aree e per la sicurezza dei cani e dei loro proprietari e siamo sicuri che sarà ancora più piacevole frequentarle con i nostri animali”.