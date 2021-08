SARONNO – Sarà la Saronno Servizi, come unico gestore della rete idrica e fognaria del territorio comunale, ad occuparsi degli allacciamenti delle fontanelle che sono in fase di realizzazione in alcune aree cani cittadine.

Nel dettaglio, come si evince dall’albo pretorio, l’Amministrazione ha deciso di dotare (su input dei proprietari di quattrozampe che frequentano le aree a loro dedicate) di fontanelle. Un servizio essenziale per permettere agli animali di avere un po’ di refrigerio soprattutto nel periodo estivo. Nel dettaglio le aree interessante dall’intervento saranno quelle di via Donati, via Pagani, via Petrarca (Aquilone) e via San Solutore.

Passando agli aspetti operativi Saronno Servizi si occuperà con le sue squadre di operai di collegare le fontanelle alla rete idrica cittadina. Il costo dell’operazione, del solo allaccio ad opera dell’ex municipalizzata, sarà di circa 6 mila euro ossia poco sopra ai mille euro per ogni area cani.

(foto d’archivio, un’immagine dell’area cani de quartiere Aquilone in via Petrarca dove l’arrivo di una fontanella era stato richiesto da molti utenti)